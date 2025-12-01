Eskişehir'de acil müdahale süresi 5.7 dakikaya indi

Eskişehir'de acil sağlık ekipleri vakalara ortalama 5.7 dakikada ulaşıyor

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği ekiplerinin, şehir içindeki vakalara ortalama 5.7 dakika gibi kısa bir sürede ulaştığı bildirildi. Açıklama, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında düzenlenen programda yetkililer tarafından paylaşıldı.

Program ve açılış konuşmaları

Etkinlik; Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’un katılımıyla İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı açılış konuşması yaptı.

Hizmet performansı ve erişim süreleri

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici konuşmasında, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaparak ilin kapasitesini aktardı. Bildirici, ilde yaklaşık 44 acil sağlık hizmeti istasyonu, 68 ambulans ve 750 civarında çalışan ile hizmet verildiğini belirtti. Ayrıca şehir içi vakaların %96'sına ilk 10 dakikada, şehir dışı vakaların ise yaklaşık %93'üne ilk 30 dakikada ulaşıldığını açıkladı ve "İl içinde biz ortalama şehir içinde ortalama 5,7-5,8 dakikada vakalara ulaşıyor, müdahale ediyor ve nakletmeye başlıyoruz" dedi.

Vali Aksoy: "Türkiye ortalamasının üzerinde hizmet"

Vali Hüseyin Aksoy ise Eskişehir'in 112 acil sağlık hizmetlerinde Türkiye ortalamasının üzerinde performans sergilediğini vurguladı. Aksoy, ilk müdahalenin yaşam kurtarıcı önemine işaret ederek, ekiplerin 7 gün 24 saat büyük fedakârlıkla çalıştığını ifade etti ve toplumun ilk yardım bilincinin artırılmasının gerekliliğine değindi.

Ambulans filosu ve kırsal erişim

İl Ambulans Servisi Başhekimi ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı (vekaleten) Uzm. Dr. Erkan Duman, sahadaki zorlu çalışma koşullarına dikkat çekti ve Eskişehir'de vakalara ortalama 5.7 dakika sürede ulaşıldığını yineledi. Duman, kırsalda 30 dakika altında ulaşma oranlarının ise %95'lerin üzerinde olduğunu ve ilin geniş bir ambulans filosuna sahip olduğunu belirtti.

Kapanış ve katılımcılar

Programın sonunda Vali Aksoy, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı, Başkan Yardımcısı Dr. Umut Aktaş, İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Erkan Duman ve beraberindekiler hafta kapsamında hazırlanan resim sergisini gezdi. Açılış törenine Vali Yardımcısı Yakup Güney, diğer birim sorumluları ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

