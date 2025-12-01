Eskişehir'de AFAD Gönüllü Eğitimleri Sürüyor

Gönüllülere kapsamlı afet eğitimi

Eskişehir İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince gönüllülere yönelik gerçekleştirilen, afet ve acil durumlarla ilgili eğitimler devam ediyor.

Eğitimlerde; afet farkındalığı, temel arama kurtarma, yangın güvenliği, ilk yardım ve sahada hareket tarzları gibi birçok önemli başlığın ele alındığı belirtildi.

Bu sayede gönüllülerin afet ve acil durumlarda profesyonel ekiplerle uyum içinde görev alabilecek donanıma ulaştığı ifade edildi.

Eskişehir İl AFAD Müdürlüğü yetkilileri, gönüllülerin ilgi ve özverili katılımları için teşekkür ederek, toplumun afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.

ESKİŞEHİR İL AFAD MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE GÖNÜLLÜLERE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN, AFET VE ACİL DURUMLARLA İLGİLİ EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR.