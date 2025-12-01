Eskişehir'de AFAD Gönüllü Eğitimleri Sürüyor

Eskişehir İl AFAD Müdürlüğü, gönüllülere afet farkındalığı, arama-kurtarma, yangın güvenliği ve ilk yardım eğitimleri veriyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:47
Gönüllülere kapsamlı afet eğitimi

Eskişehir İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince gönüllülere yönelik gerçekleştirilen, afet ve acil durumlarla ilgili eğitimler devam ediyor.

Eğitimlerde; afet farkındalığı, temel arama kurtarma, yangın güvenliği, ilk yardım ve sahada hareket tarzları gibi birçok önemli başlığın ele alındığı belirtildi.

Bu sayede gönüllülerin afet ve acil durumlarda profesyonel ekiplerle uyum içinde görev alabilecek donanıma ulaştığı ifade edildi.

Eskişehir İl AFAD Müdürlüğü yetkilileri, gönüllülerin ilgi ve özverili katılımları için teşekkür ederek, toplumun afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.

