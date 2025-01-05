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Eskişehir'de AK Parti İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi Düzenlendi

Eskişehir'de AK Parti İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi, Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 19:14
Eskişehir'de AK Parti İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi Düzenlendi

AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi Coşkuyla Gerçekleşti

Eskişehir'de, AK Parti İl Gençlik Kolları'nın 7. Olağan Kongresi heyecan dolu bir atmosferde yapıldı. Tepebaşı ilçesinde bulunan Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın mesajları okundu.

Kongrede, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez yaptığı konuşmada, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbul'u fethederken yalnızca 21 yaşında olduğunu hatırlatarak, gençlerin de benzer hedefler koyması gerektiğini vurguladı. Dönmez, “Aynı inanç ve azimle bu hedeflere ulaşmalısınız,” dedi.

Bir diğer AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise, “Gençlerimizin dinamizmi ve desteğiyle buralara geldik. Daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için tarihi yatırımlar gerçekleştirdik,” şeklinde konuştu. Gürcan, partinin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu aktararak, gençliğe duyduğu inancı dile getirdi.

Ayrıca, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, kongrede genç kadroların Türkiye’nin geleceği için önemli bir güvence olduğunu belirtti. “Gençlik, sadece yaşla ölçülen bir dönem değildir. Gençlik, cesaret ve hayal kurmaktır,” dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Demirel ise, siyasete halkın ihtiyacını karşılamak amacıyla katıldıklarını belirtti. “Kültürümüz üzerine düşünmeliyiz,” dedi. Bu duygu ve düşüncelerle, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da gençlere umut ve hayallerinin peşinden koşmaları gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Samed Safa Kaya, kongrelerin bayram havasında geçtiğini vurgulayarak, bu durumun AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu gösterdiğini belirtti.

Kongre, Cihan Birsen'in başkanlığındaki AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları'nın gelecekte de gençleri yetiştirmeye devam edeceğinin altını çizerek sona erdi. Organizasyona, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez, AK Parti Gençlik Kolları MKYK üyeleri ve birçok partili katıldı.

Eskişehir'de, AK Parti İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Eskişehir'de, AK Parti İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Eskişehir'de, AK Parti İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Eskişehir'de, AK Parti İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

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