Eskişehir'de Alkollü Sürücü Elektrikli Bisiklete Çarptı: 1 Yaralı, Ehliyete 2036'ya Kadar El Konuldu

Eskişehir'de Alkollü Sürücü Elektrikli Bisiklete Çarptı: 1 Yaralı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen kazada, yol kenarında duraklayan plastik atık yüklü üç tekerlekli elektrikli bisiklete bir otomobil arkadan çarptı. Çarpışma sonucu bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Detayları

Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde gerçekleşen kazada, Aydın Han S. (25) yönetimindeki 11 DJ 783 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen plastik atık yüklü 26 ALS 933 plakalı elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet ve içindeki kişi yaklaşık 50 metre ileriye savrularak devrildi.

Elektrikli bisikletin altında sıkışan sürücü Nurgül K. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Nurgül K.'yı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Sürücüye Yönelik İşlemler ve Olay Yeri

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı alkol testinde, otomobil sürücüsü Aydın Han S.'nin 1,50 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulduğu tespit edildi; işlemler sonucu ehliyete el koyma süresinin uzatılarak 2036 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

Kaza sırasında yol kenarında park halinde bulunan bir araçta maddi hasar meydana geldi. Yola savrulan geri dönüşüm plastikleri ise polis ve temizlik görevlilerinin yardımıyla toplandı.