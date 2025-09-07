Eskişehir'de Ambulansı Takip Edip Sağlık Çalışanlarını Tehdit Eden Baba-Oğul Tutuklandı

Olayın Detayları

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Erenköy Mahallesinde seyreden Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliğine ait bir ambulansın sürücüsü, önünde seyreden otomobilin sürücüsünden yol istedi. Otomobildeki Y.F.K. ile babası T.K. ambulansın geçişine izin verdi.

Daha sonra aynı araçla ambulansın peşine takılan baba-oğul, Yenikent Mahallesindeki başhekimliğe kadar takip ederek, ambulanstaki 3 sağlık çalışanını tehdit etti. Sağlık personeli, kendilerini ambulansa kilitleyip yardım istedi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliği şüphelileri "tehdit" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından tutukladı.

