Eskişehir'de Bıçakla Cinayet: Kadın Eski Erkek Arkadaş Tarafından Öldürüldü

Eskişehir'de Şoke Eden Cinayet

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, bir kadın eski erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü. Olay, Güllük Mahallesi Havlucu Sokağı'nda meydana geldi.

29 yaşındaki S.S.K., eski erkek arkadaşı 37 yaşındaki A.S. ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.S., bıçakla S.S.K'nın boğazını kesti.

Komşularının S.S.K'nın evde hareketsiz yattığını fark etmesi üzerine, durum polise bildirildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, S.S.K'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çocuklar Koruma Altında

S.S.K'nın biri özel gereksinimli olmak üzere dört çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Çocukların durumu, ilgili kuruma bildirilerek inceleniyor.

Cinayet Şüphelisi Yakaladı

Polis, olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek cinayet şüphelisi A.S.'yi Sakarya'da yakalamayı başardı. Şüpheli, Eskişehir'e getirilerek hastanede sağlık kontrolünden geçirildi ve gözaltına alındı.

Görgü Tanıkları Olayı Anlattı

Olayla ilgili görgü tanıklarından 67 yaşındaki Sevim Akgün, sabah erken saatlerde, polislerin güvenlik kamerası görüntülerini almak için eve geldiğini ifade etti. Akgün, cinayetin şokunu yaşarken, dört çocuğu bulunan S.S.K'nın durumunu öğrendiği için üzgün olduğunu söyledi. Diğer bir tanık Banu Koçyiğit ise S.S.K'nın iyi huylu ve genç bir kadın olduğunu belirtti.

Bu trajik olay, toplumda kadına şiddet konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi ve yetkililerin konuyla ilgili daha fazla önlem alması gerektiği vurgulandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın, eski erkek arkadaşı tarafından bıçakla öldürüldü.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın, eski erkek arkadaşı tarafından bıçakla öldürüldü.