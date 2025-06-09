Eskişehir'de Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda yaşanan olayda, M.Ü. (45), I.D. (44) ve S.Y. (33) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından kavgaya dönüşen olayda I.D. ile S.Y., M.Ü.'yü darp etti. M.Ü., yanındaki bıçakla karşılık vererek I.D. ve S.Y.'yi vücutlarının farklı noktalarından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Bıçaklanan I.D. ve S.Y. ile darbedilen M.Ü., ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.