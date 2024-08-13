Eskişehir'de Bıçaklı Saldırıya Yayın Yasağı Getirildi

Eskişehir'de Çay Bahçesinde Bıçaklı Saldırı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda meydana gelen bıçaklı saldırıda, bir kişi beş kişiyi yaraladı. 18 yaşındaki Arda K. isimli saldırgan, çay bahçesinde oturanları hedef alarak rastgele bıçakladı.

Soruşturma Başlatıldı

Bu olay üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal bir soruşturma başlatıldı. Alınan bilgilere göre, olayla ilgili Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği yayın yasağı kararı aldı.

Yayın Yasağının Nedeni

Yayımlanan kararda, "Kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik haber özelliği taşıyan ana başlıklar haricinde, olayla ilgili tüm yazılı ve görsel basında haberlerin yapılması, soruşturmanın seyrini olumsuz etkileyeceğinden, yasaklanmıştır" denildi.

Saldırının Ayrıntıları

Saldırıda yaralanan kişiler:

T.A. (71)

C.Ö. (57)

N.Ö. (87)

M.K. (64)

C.A. (64)

Saldırgan, olay yerinde kask, maske ve hücum yeleği ile yakalanarak gözaltına alındı.