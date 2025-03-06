Eskişehir'de Cami Bahçesinde Yanan Kamyonette 4 Çocuk Yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, Fevziçakmak Mahallesi Muttalip Caddesi'ndeki İlahiyat Camisi bahçesinde park halinde bulunan bir kamyonet, aniden hareket ederek merdivenlere çarptı ve alev aldı. Hazar T. adına kayıtlı 71 ADP 504 plakalı kamyonetin neden hareket ettiği henüz belirlenemedi.

Olay anında, kamyonette bulunan ve yaşları 3 ile 10 arasında değişen 4 çocuk, kendi başlarına araçtan çıkmayı başardılar. Yakın çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi.

Yangın sırasında kamyonetteki bir piknik tüpü de patlayarak yangının büyümesine sebep oldu. Yaklaşık olarak 4 çocuk, alevlerin etkisiyle hafif yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürülen yangın sonucunda kamyonette önemli hasar meydana geldi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, park halinde bulunduğu cami bahçesinde kendiliğinden hareket edip merdivenlere çarparak alev alan kamyonetteki 4 çocuk hafif yaralandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, park halinde bulunduğu cami bahçesinde kendiliğinden hareket edip merdivenlere çarparak alev alan kamyonetteki 4 çocuk hafif yaralandı.