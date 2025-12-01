Eskişehir'de Camiye Saldırı: Camı Yumruklayan Zanlı Tutuklandı

Olay ve soruşturma

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahallesi Sivrihisar-1 Caddesi'nde bulunan Dekovil Camii'nde geçtiğimiz günlerde güvenlik kamerasına yansıyan bir saldırı kaydedildi.

Görüntülerde bir şahsın camları ve kapıyı yumrukladığı anlar yer aldı. Olay, cemaatin tepkisine yol açtı ve ihbar üzerine polis ekipleri devreye girdi.

Eskişehir Emniyet İl Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu şüpheli yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece İbadethanelere Zarar Verme suçundan tutuklandı.

Caminin camlarının ve kapısının neden yumruklandığı halen bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

