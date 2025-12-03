Eskişehir'de Dernek İçindeki Gizli Kumarhaneye Baskın: 40 Kişiye 369 Bin 880 TL Ceza

Baskın, bulgular ve başlatılan işlemler

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, İstiklal Mahallesi Dinçer Sokak'ta faaliyet gösteren Emek Mahallesi Güvercin Sevenler Derneği'nde kumar oynatıldığı tespit edildi.

Dün gece yapılan baskında, kumar oynanan alana 3 farklı kapıdan geçilerek erişildiği belirlendi. Adreste yapılan aramalarda çatı katında tombala makinesi, çok sayıda tombala kartı ve tombala topları ele geçirildi.

Dernek binasında bulunan 40 kişiye, 'kumar oynamak' suçundan kişi başı 9 bin 247 TL olmak üzere toplam 369 bin 880 TL para cezası uygulandı.

Kumarhanenin işletmecisi olduğu belirlenen H.G. (36) ile Ş.A. (28) hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan temin etmek' suçundan işlem başlatıldı. Bahse konu dernek binasının mühürlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

