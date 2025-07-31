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Eskişehir'de Dublörle Arsa Satışına 5 Tutuklama

Eskişehir'de sahte belgelerle arsa satan 5 şüpheli tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 20:19
Eskişehir'de Dublörle Arsa Satışına 5 Tutuklama

Eskişehir'de Dublör Kullanarak Arsa Satışı Yapıldığı İddiası

Eskişehir'de, dublör kullanarak başkalarına ait arsaları sattıkları öne sürülen 7 şüpheli, gerçekleştirilen bir operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, şüphelilerin arsa sahipleri adına sahte kimlik oluşturdukları ve dublör aracılığıyla bankalarda sahte hesaplar açtıkları belirlendi.

Mağdurlarla buluşarak arsaları satmaya çalışan dublörün, tapu müdürlüğünde işlemler devam ederken para alışverişi yaptığı tespit edildi. Bu süreçte, mağdurlara toplamda 10 milyon lira zarar verdikleri öğrenilen 7 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Soruşturma dahilinde, 2 şüphelinin başka bir dosya kapsamında halen tutuklu olduğu ifade edildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yapılan mahkeme değerlendirmesinde, şüphelilerden 5'i sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de, dublör kullanarak çıkardıkları sahte belgelerle başkasına ait arsaları sattıkları...

Eskişehir'de, dublör kullanarak çıkardıkları sahte belgelerle başkasına ait arsaları sattıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de, dublör kullanarak çıkardıkları sahte belgelerle başkasına ait arsaları sattıkları...

Eskişehir'de, dublör kullanarak çıkardıkları sahte belgelerle başkasına ait arsaları sattıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

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