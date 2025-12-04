Eskişehir'de Forklift Kazası: 3 Çocuk Annesinin Bacakları 2 Buçuk Saatlik Ameliyatla Kurtarıldı

Eskişehir'de forklift kazası: 3 çocuk annesinin bacakları ampute edilmekten kurtarıldı

Eskişehir’de bir seramik fabrikasında paketleme bölümünde çalışan 36 yaşındaki Özlem Uysal, yürürken yanından geçen hareket halindeki bir forkliftin çarpması sonucu ağır yaralandı. Ayakları aracın altında kalarak parçalanan Uysal, Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ve acil müdahale

Olay, çalıştığı fabrikada meydana geldi. Forkliftin ani manevrası sonucu ayakları sıkışan Uysal, yoğun yaralanma ile hastaneye sevk edildi. Sağ bacağında doku kaybı ve iki bacağında parçalı kırıklar tespit edildiği için hasta hızla ameliyata alındı.

Operasyonun detayları

Ortopedi ve Travmatoloji ekibinde görevli Op. Dr. Mehmet Eser tarafından gerçekleştirilen operasyon 2 buçuk saat sürdü. Ameliyatta öncelikle doku kaybını önleyici yara temizliği ve bakım yapıldı, ardından kırıklar ortopedik implantlarla tespit edildi. Eser, bu tip yaralanmalarda multidisipliner ve acil müdahale olmazsa bacak kaybı riskinin yüzde 70-80 olduğunu belirtti.

Op. Dr. Mehmet Eser'in açıklaması: "Hastamız, iş yerinde geçirdiği forklift kazasına bağlı olarak ciddi yaralanmalar yaşadı. Hastamızda crush yaralanması sonucu sağ bacağında doku kaybı ile birlikte bacak kemiklerinde çok parçalı kırıklar mevcuttu. Aynı yaralanma nedeniyle sol ayak bileğinde de doku kaybı olmamasına rağmen inanılmaz derecede ezilme olan bir kırığı vardı. Hastamızı acil servise geldikten sonra ekip arkadaşlarımızla birlikte hızlı bir şekilde acil ameliyata aldık. Ameliyatta öncelikle doku kaybını önleyici yara temizliği ve yara bakımı yaptık. Ardından, kademeli bir şekilde ilerleyen bir ameliyatla kırıkları ortopedik implantlarla tespit ettik. Bu tip bacak yaralanmalarında, eğer multidisipliner bir yaklaşımla acil bir ameliyat yapılmazsa, bacak kaybı riski oldukça yüksektir. Bu oranı yüzde 70-80 olarak belirtebiliriz. Bu sebeple hastamızın, Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Servisine başvurmuş olması kendisi için bir şans olarak nitelendirilebilir. Biz bu konuda çok tecrübeli bir hastaneyiz ve ekip olarak da deneyimliyiz. Hastamıza elimizden geldiğince yardımcı olduğumuzu düşünüyorum. Hastamızın ortalama kırık kaynaması 3 ay sürecektir. Bu kaynama sürecinde belli bir süre ayağının üzerine bastırmayacağız, ancak koltuk değnekleriyle ağırlık vermeden bastırabilir. Hastamız, doku takibi amacıyla yaklaşık bir hafta on gün daha hastanemizde kalacak. Sonrasında evine sağlıklı bir şekilde taburcu etmeyi planlıyoruz. İki bacağı birden kırık olması nedeniyle yaklaşık 2 buçuk saat süren bir ameliyat gerçekleştirdik."

Hasta: "Şükrediyorum, daha kötüsü olabilirdi"

Özlem Uysal, kazayı ve sonrasını şöyle anlattı: "Seramik Fabrikası’nda paketleme bölümünde çalışıyorum. Orada bir iş kazası geçirdim. Forklift duruyordu, ben de yanından geçiyordum. Her zamanki gibi, farklı bir şey değildi. Ancak yanından geçerken forklift ani bir manevra yaptı ve kaza o şekilde oldu. Forklift boştu ve dönerken ayağımı içine aldı. Ayağımı içine alıp beni yere yatırdı diyebilirim. Kazanın olduğu ilk an çok kötüydü, ölüyorum zannettim. Anlatılamaz, çok büyük bir acıydı. Forkliftin 5 tonluk olduğunu öğrendim. Kazadan sonra yaralandım ve buraya geldim. Şu an durumum iyi. Ameliyata girmeden önce bacağımı kaybetme riskimin olduğunu biliyordum ve çok korktum. İlk andan itibaren risk taşıdığımı biliyordum. Yine de şükrediyorum; daha kötüsü olabilirdi, ölebilirdim. Ben evliyim ve üç çocuğum var. Doktoruma ve hastaneye çok teşekkür ederim. Allah razı olsun."

Son durum: Uysal’ın bacakları yapılan müdahale sayesinde ampute edilmekten kurtarıldı. Kırık kaynaması yaklaşık 3 ay sürecek; doku takibi için hastanede yaklaşık 1 hafta-10 gün daha kalması planlanıyor.

