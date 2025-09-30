Eskişehir'de 'Gelecek İçin Yeşil Kalkınma' Toplantısı: Kentsel Dönüşüm Önceliği

AK Parti Eskişehir'in 'Gelecek İçin Yeşil Kalkınma' toplantısında kentsel dönüşüm ihtiyacı, 500 bin konut hedefi ve öncelikli hak sahibi gruplar ele alındı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 21:18
AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca 'Gelecek İçin Yeşil Kalkınma - 81 İl Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı' kapsamında İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda kentsel dönüşüm vurgusu

AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Talha Kös, Eskişehir'de yapı stoklarının kentsel dönüşüme ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kös, CHP'li belediyelerin kentsel dönüşümü gündeme almadığını dile getirerek, Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi kentsel dönüşüm sürecini bir seferberlik ruhuyla işletmeliyiz. Kentsel dönüşüm siyasi bir mesele değildir. Eskişehir'de zeminlerde sıvılaşmalar var, yapı stokları iyi görünmüyor. Burada siyaset üstü anlayışla kentsel dönüşüm sürecinin işletilmesini sağlamamız gerekiyor.

Konut hedefi ve öncelikler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) edindiği tecrübelerle Türkiye genelinde 500 bin konut inşa edileceğini kaydeden Kös, bu konutlardan Eskişehir'in de payını alacağını söyledi.

Kös, 'Bu 500 bin konuttan Eskişehir de payını alacak. Burada talep doğrultusunda sayının artması mümkün' ifadelerini kullandı. Mülkiyet sahibi olmayanlar, emekliler, engelli vatandaşlar, üç ve daha fazla çocuğu olan aileler, şehit ve gazi yakınlarımız ile gençler öncelikli olacak. Kös, konutların çok uygun fiyatlarla satışa sunulacağını belirtti.

İl Başkanı'nın değerlendirmesi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise sıcaklık dalgaları, kuraklık, sel felaketleri, don, su kaynaklarının yetersizliği ve orman yangınlarının tüm insanlığın ortak sorunu haline geldiğine dikkati çekti.

Albayrak, bu sorunların en aza indirilmesi için AK Parti hükümetinin vizyoner ve kararlı adımlar attığını belirterek, 'Bu adımlar sadece iklim ve çevreyle sınırlı değil, üretimden ulaşıma, enerjiden tarıma kadar tüm sektörlerde şekillendi ve şekillenmeye devam ediyor' dedi.

