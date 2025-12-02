Eskişehir'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Vali Hüseyin Aksoy Başkanlığında

Eskişehir'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında düzenlendi. Toplantıya ilgili kurum yöneticileri katıldı ve kent güvenliğini ilgilendiren kritik konular ele alındı.

Gündem ve Değerlendirmeler

Toplantı kapsamında uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği ile İl Göç Müdürlüğü çalışmaları ve genel güvenlik-asayişi etkileyen diğer başlıklar değerlendirmeye alındı.

Sunumlar ve Alınan Tedbirler

İlgili kurum yöneticileri, kendi sorumluluk alanlarındaki yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirlere ilişkin sunumlar gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmeler, güvenlik ve asayişin güçlendirilmesine yönelik koordinasyon ile uygulama adımlarına odaklandı.

