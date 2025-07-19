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Eskişehir'de İnşaat İşçisi Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de 8 katlı binanın dış cephe yalıtımı sırasında düşen inşaat işçisi, hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 15:41
Eskişehir'de İnşaat İşçisi Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşanan talihsiz bir olayda, yüksekten düşen inşaat işçisi S.T. hayatını kaybetti.

Olay, Ihlamurkent Mahallesi Sezay Sokağı’nda bulunan 8 katlı bir binanın dış cephe yalıtımı için kurulan iskelede meydana geldi. S.T., henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 5'inci kattan düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İlk müdahaleyi gerçekleştiren sağlık ekipleri, S.T.'yi ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Ne yazık ki, tüm müdahalelere rağmen S.T. yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti. İhbar üzerine...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti. İhbar üzerine...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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