DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,11 0,09%
ALTIN
5.924,3 -1,23%
BITCOIN
3.946.298,88 -0,98%

Eskişehir'de İron-Man Kasklı Motosikletli Sürücü Dikkat Çekti

Eskişehirli motosiklet sürücüsü Bahadır Dülger, internetten aldığı İron-Man kaskını içini döşeyip kullanıyor; vlog görüntüleri vatandaşların ilgisini çekti.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:03
Eskişehir'de İron-Man Kasklı Motosikletli Sürücü Dikkat Çekti

Eskişehir'de İron-Man kasklı motosikletli sürücü dikkat çekti

Eskişehir sokaklarında dikkat çeken görüntüler, dünyaca ünlü çizgi roman karakteri İron-Man (Demir Adam) kaskı takan motosiklet sürücüsü Bahadır Dülger tarafından oluşturuldu. İnternetten aldığı kaskı, kargo geldikten sonra içini normal bir motosiklet kaskı gibi döşeyerek kullanmaya başladı.

Konsept ve kullanım

Dülger, kaskı almasının ardından şehirde farklı noktalarda motosiklet sürdüğünü ve sosyal medyada vlog içerikleri ürettiğini belirtti. Estetik görünümün vatandaşların dikkatini çektiğini söyleyen Dülger, ürünün zaman zaman kullanım zorluğu yarattığını açıkladı.

Bahadır Dülger, “Konsept amacıyla yaptım, güzel oldu” diyerek sözlerine devam etti: “İron-Man kaskım dışarıdan bayağı bir değişik duruyor. Eskişehir’de benim gibi başka yok diye biliyorum. Şu anda tek İron-Man benim galiba. Kaskı internetten aldım. Estetik görüntüsü insanların dikkatini çekiyor, eğlenceli oluyor ama bazen kullanırken zorluyor. Bu yüzden motosiklet kullanırken kaskın önünü açıyorum. Kaskı aldıktan sonra bu konsept ile vlog videoları çekmeye başladım.”

Vatandaşların tepkisi

Sokakta ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, İron-Man kaskı sayesinde ilgi topladı. Dülger’in özgün konsepti, hem eğlenceli hem de dikkat çekici görseller ortaya koyuyor.

ESKİŞEHİR’DE DÜNYACA ÜNLÜ ÇİZGİ ROMAN KARAKTERİ İRON-MAN’İN (DEMİR ADAM) KASKI İLE DOLAŞAN...

ESKİŞEHİR’DE DÜNYACA ÜNLÜ ÇİZGİ ROMAN KARAKTERİ İRON-MAN’İN (DEMİR ADAM) KASKI İLE DOLAŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BAHADIR DÜLGER, İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURUYOR.

ESKİŞEHİR’DE DÜNYACA ÜNLÜ ÇİZGİ ROMAN KARAKTERİ İRON-MAN’İN (DEMİR ADAM) KASKI İLE DOLAŞAN...

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı
2
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?
3
Menteşe Belediyesi Ekolojik Gerontoloji Etkinliği: Yaşam Evleriyle Yaşlı Dostu Kent
4
Fatih’te 52 Yıllık Binada Zemin Çökmesi İddiası: Salon Ortasında Çukur
5
İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'ya: Gazze İşgali Yerine Anlaşma İstedi
6
Kış Lastiği Uyarısı: 15 Kasım Zorunluluğu ve Kontrol Tavsiyeleri
7
Erzincan'da 122 Yeni Hizmet Aracı Teslim Edildi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?