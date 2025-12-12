Eskişehir'de İron-Man kasklı motosikletli sürücü dikkat çekti

Eskişehir sokaklarında dikkat çeken görüntüler, dünyaca ünlü çizgi roman karakteri İron-Man (Demir Adam) kaskı takan motosiklet sürücüsü Bahadır Dülger tarafından oluşturuldu. İnternetten aldığı kaskı, kargo geldikten sonra içini normal bir motosiklet kaskı gibi döşeyerek kullanmaya başladı.

Konsept ve kullanım

Dülger, kaskı almasının ardından şehirde farklı noktalarda motosiklet sürdüğünü ve sosyal medyada vlog içerikleri ürettiğini belirtti. Estetik görünümün vatandaşların dikkatini çektiğini söyleyen Dülger, ürünün zaman zaman kullanım zorluğu yarattığını açıkladı.

Bahadır Dülger, “Konsept amacıyla yaptım, güzel oldu” diyerek sözlerine devam etti: “İron-Man kaskım dışarıdan bayağı bir değişik duruyor. Eskişehir’de benim gibi başka yok diye biliyorum. Şu anda tek İron-Man benim galiba. Kaskı internetten aldım. Estetik görüntüsü insanların dikkatini çekiyor, eğlenceli oluyor ama bazen kullanırken zorluyor. Bu yüzden motosiklet kullanırken kaskın önünü açıyorum. Kaskı aldıktan sonra bu konsept ile vlog videoları çekmeye başladım.”

Vatandaşların tepkisi

Sokakta ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, İron-Man kaskı sayesinde ilgi topladı. Dülger’in özgün konsepti, hem eğlenceli hem de dikkat çekici görseller ortaya koyuyor.

