Eskişehir'de İzinsiz Kazı Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Kaçak Kazı Operasyonu

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, izinsiz kazı yapan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, şüphelilerin kaçak kazı yaptığı bilgisi elde edildi.

Operasyonun Detayları

Karakaya mevkisinde düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli kazı yaptıkları sırada ele geçirildi. Olay yerinden çıkarılan materyaller arasında matkap, 2 el dedektörü, yılan kamera, el dürbünü ve diğer kazı malzemeleri ile 2 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje yer aldı.

Yasal İşlemler Başlatıldı

Jandarma yetkilileri, şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlattı. Bu tür yasadışı kazıların önüne geçmek için yürütülen çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 4 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.