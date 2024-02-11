Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 18 gözaltı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiminde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, halk sağlığını korumak ve haksız kazanç elde etmeyi önlemek için "merdiven altı" denilen yerlerde yapılan ve yasak yollarla ülkeye getirilen kaçak ürünleri satmaya çalışan zanlılara karşı operasyon düzenledi.





8 iş yeri, 2 ev, 2 araç ve depoda arama yapan ekipler, 3 milyon 500 bin lira değerinde 157 bin 500 adet sigara, 8 bin 800 adet bandrolsüz makaron, bin 955 adet kaçak sigara, bin 278 adet tekrar kullanılmış bandrol, 849 kilogram tütün, 590 adet cinsel ürün, 535 adet sahte alkol kiti, 471 litre kaçak alkol, 340 adet elektronik sigara, 311 adet gümrük kaçağı ürün ve 23 adet cep telefonu buldu.Operasyonda gözaltına alınan 18 kişinin sorgusu sürüyor.