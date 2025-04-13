Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Eskişehir’de, kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalıştığı öne sürülen 4 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu gerçekleşti.

Aramalar ve Ele Geçirilen Ürünler

Kaçakçılık ekipleri bu kapsamda, iki iş yeri ve bir evde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 9 bin 996 adet gümrük kaçağı gıda takviyesi ürün, 1927 adet gümrük kaçağı ilaç, 13 bin 200 içi doldurulmuş makaron, 2 bin 883 gümrük kaçağı sigara, 200 gümrük kaçağı puro, 100 paket gümrük kaçağı tütün, 66 elektronik sigara ve likiti ile 16 şişe kaçak viski ele geçirildi.

Adli Süreç Başlatıldı

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. Bu tür operasyonların, kaçakçılıkla mücadele kapsamında süreceği vurgulandı.

Eskişehir'de, kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalıştığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, 9 bin 996 gümrük kaçağı gıda takviyesi ürün, 1927 gümrük kaçağı ilaç, 13 bin 200 içi doldurulmuş makaron, 2 bin 883 gümrük kaçağı sigara, 200 gümrük kaçağı puro, 100 paket gümrük kaçağı tütün, 66 elektronik sigara ve likiti ile 16 şişe kaçak viski ele geçirildi.

Eskişehir'de, kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalıştığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, 9 bin 996 gümrük kaçağı gıda takviyesi ürün, 1927 gümrük kaçağı ilaç, 13 bin 200 içi doldurulmuş makaron, 2 bin 883 gümrük kaçağı sigara, 200 gümrük kaçağı puro, 100 paket gümrük kaçağı tütün, 66 elektronik sigara ve likiti ile 16 şişe kaçak viski ele geçirildi.