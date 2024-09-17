Eskişehir'de Kadın Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Eskişehir'de Kadın Cinayeti Davası

Eskişehir'de, 22 Ocak 2024 tarihinde, bir kadının cinayeti ile ilgili yargılama sonuçlandı. Mahkeme, sanık Mehmet Usta’yı, Safinaz Ayten'i öldürüp altın bileziğini çaldığı suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Duruşma Detayları

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Usta (34), mağdurun eşi Mehmet Ayten, kızları Özden ve Çiğdem Ayten ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, Adli Tıp Kurumu'nun raporu, kadının öldürülme şekli hakkında önemli bilgiler sundu.

Sanığın Savunması

Sanık Usta, duruşma sırasında olaydan dolayı derin bir pişmanlık duyduğunu belirtti. Çocuklarının olduğunu hatırlatarak mahkeme heyetinden mümkün olduğunca indirim talep etti.

Olayın Seyri

Olay, Tepebaşı ilçesindeki Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Safinaz Ayten'in (72) evinde, eşi ve oğlu kadını hareketsiz buldu. Olay yerinde yapılan incelemede, kadının boğulma sonucu öldüğü ve yüzünde morluklar bulunduğu tespit edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, evine bir kişinin girdiği belirlendi.

Öğrenilen bilgilere göre, sanık Usta, Safinaz Ayten'in eşinin çalıştığı inşaat firmasında mesai arkadaşıydı. Usta'nın, kadının evinde altın olduğunu öğrenip anahtarını çaldığı düşünülüyor. Olay sonrası evinde bulunan eldivenler ve para ile birlikte gözaltına alındı.

Sonuç

Mahkeme heyeti, Usta'nın cezalarında herhangi bir indirim yapılmadan, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan 11 yıl ve 'hırsızlık' suçundan 6 yıl hapis cezası verdi.