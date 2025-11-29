Eskişehir'de Kadının Türk Bayrağını Öpme Anları Yürek Isıttı

Hoşnudiye Mahallesi'nde yankı uyandıran görüntüler

Eskişehir’de bir kadının işletmenin önünde asılı olan Türk bayrağını defalarca öpüp başının üstüne koyduğu anlar kameraya yansıdı.

Olay, Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi üzerinde meydana geldi. Geçtiğimiz gün bölgeden geçen bir kadın, cadde üzerindeki bir veteriner işletmesinin önünde asılı bulunan bayrağı defalarca öptü ve başına koydu. Anlar, veteriner işletmesinin içerisindeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

İşletme yetkilileri, daha sonra sosyal medyada gördükleri görüntülerin kendilerini duygulandığını söyledi.

Veteriner Sağlık Teknikeri Güler Kara konuyla ilgili şunları söyledi:

"İçeride bir müşterimiz otururken dikkatini çekmiş. Buradan geçen bir bayan defalarca bayrağımızı öpüyor, müşterimiz de bunu son anda videoya yakalıyor ve kendi sosyal medya hesabında paylaşıyor. Çok hoşuma gitti, aynı görüntüleri ben de paylaştım. Gerçekten çok güzel karelerdi. Bayrağımız kutsal ve her şeyden daha önemli. Bayrağımızın burada dalgalanması da bizim çok hoşumuza gidiyor" dedi.

ESKİŞEHİR'DE BAŞÖRTÜLÜ KADININ BİR İŞLETMENİN ÖNÜNDE ASILI OLAN TÜRK BAYRAĞINI DEFALARCA ÖPÜP BAŞININ ÜSTÜNE KOYDUĞU ANLAR KAMERAYA YANSIDI.