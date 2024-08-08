Eskişehir'de Kahraman Kurtarıcı Boğularak Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Acı Olay

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, sulama kanalına düşen bir çocuğu kurtaran Irfan Bağrıaçık, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni Düzenlendi

Bağrıaçık’ın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alındı ve Yeşiltepe Meydan Camisi'ne getirildi. Cenaze namazına, Bağrıaçık’ın eşi, 4 çocuğu, kardeşi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hüznün Hakim Olduğu Bir Gün

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, İrfan Bağrıaçık’ın cenazesi Esentepe Mahalle Mezarlığı’na defnedildi. 56 yaşındaki Bağrıaçık, 9 yaşındaki I.M.E adlı çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılmıştı.

Kurtarma Ekipleri Uzun Süre Mücadele Etti

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve İz Arama Kurtarma ekipleri, 3 saat süren zorlu bir çalışmanın ardından İrfan Bağrıaçık’ın cansız bedenini suya girdiği yerden 500 metre uzaklıkta buldu.

Olayda kurtarılan İ.M.E, Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtarmasının ardından akıntıya kapılarak boğulan kişinin cenazesi toprağa verildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden kaybolan kişinin cesedi, dalgıçlar tarafından bulundu.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden kaybolan kişinin cesedi, dalgıçlar tarafından bulundu.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden kaybolan kişinin cesedi, dalgıçlar tarafından bulundu.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden kaybolan kişinin cesedi, dalgıçlar tarafından bulundu.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden kaybolan kişinin cesedi, dalgıçlar tarafından bulundu.