Eskişehir'de Kamyonet Takside İnen Kadının Ayağını Ezdi

Eskişehir Cumhuriye Mahallesi'nde sol şeritte taksiden inen C.Ç.'nin ayağı, arkadan gelen 26 E 8067 plakalı kamyonetin çarpmasıyla yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:47
Kaza ve ilk müdahale

Eskişehir'de sol şeritte taksiden inen bir kadının ayağı, arkadan gelen kamyonetin ezmesi sonucu yaralandı. Olay, saat 10.30 sıralarında Cumhuriye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; plakası öğrenilemeyen bir taksinin yolcusu olan C.Ç. isimli kadın, sol şeritte araçtan indi. Bu esnada arkadan gelen 26 E 8067 plakalı kamyonet, taksinin hatalı noktada indirdiği kadının ayağını ezdi.

Kaza, kamyonet sürücüsünün kadını fark edememesi sonucunda gerçekleşti. Yaralanan kadına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

Yetkililer ve inceleme

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

