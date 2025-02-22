Eskişehir'de Kar Yağışı ve Soğuk Hava Porsuk Çayı'nı Buzla Kapladı

Eskişehir'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu

Eskişehir'de, kar yağışı ve etkili olan soğuk hava nedeniyle Porsuk Çayı'nın bir kısmı buzla kaplandı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde beyaz bir örtü oluşturdu. Araçlar ve kaldırımlar, yoğun kar nedeniyle beyaza büründü.

Parklardaki çimleri de örten kar, binaların çatılarında da birikmelere yol açtı. Kentte ölçülen hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak kaydedilirken, bu durum Porsuk Çayı'nın yüzeyinin bazı bölgelerinde buz oluşmasına ve karla kaplanmasına neden oldu.

Karayolları ekipleri, yollarda güvenliği sağlamak amacıyla tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca, polis ekipleri sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.