Eskişehir'de Kayıp Erdal Yıldız'ın Cansız Bedeni Porsuk Çayı'nda Bulundu

Eskişehir'de Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu

Eskişehir'de, 4 gün önce kayıp ihbarı yapılan Erdal Yıldız'ın (40) cansız bedeni, Porsuk Çayı'nda bulundu. 7 Aralık'ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Yıldız'ın yakınları durumu polise bildirdi.

Güvenlik Kamerası İncelemesi

Olay sonrası yapılan incelemelerde, güvenlik kameralarının kayıtları incelendi ve Yıldız'ın son görülme yerinin Kırmızıtoprak Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki Porsuk Çayı çevresi olduğu belirlendi.

Arama Çalışmaları ve Cesedin Bulunması

Bunun üzerine, polisi, AFAD ve AKUT ekipleri, Porsuk Çayı'nda arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarının 4'üncü gününde, Yıldız'ın cansız bedeni, AFAD dalgıçları tarafından su altında bulundu. AKUT ekipleri, cesedin çıkarılması işlemlerine destek verdi.

Erdal Yıldız'ın cenazesi, ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskişehir'de, 4 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişinin Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulundu.

Eskişehir'de, 4 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişinin Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulundu.