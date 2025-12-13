Eskişehir'de Kilitli Motosikleti Çalan 2 Şüpheli Yakalandı, 1 Tutuklama

Eskişehir'de Kilitli Motosikleti Çalan 2 Şüpheli Yakalandı

7-8 Aralık 2025 tarihlerindeki hırsızlık olayına ilişkin operasyon tamamlandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7-8 Aralık 2025 tarihleri arasında Merkez Yeni Mahallede meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan kamera ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) incelemeleri sonucunda olayın şüphelilerinin E.K. ve M.S. olduğu tespit edildi.

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yürütülen operasyonda, şüpheliler çalıntı motosiklet ile birlikte yakalandı. Yapılan sorgulamada M.S. hakkında ayrıca "Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme" ile "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından arama kaydının olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.S. savcılık tarafından serbest bırakılırken, E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

