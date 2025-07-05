Eskişehir'de Kırmızı Bültenle Aranan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de, kırmızı bültenle aranan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı.

Jandarma, kentteki huzur ve güven ortamını korumak amacıyla suç işlemek isteyen kişilere yönelik etkin bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda, terör örgütü üyesi olduğu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlenen yabancı uyruklu O.L.S.M.A, yapılan başarılı operasyonla ele geçirildi.

Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.L.S.M.A, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Eskişehir'de kırmızı bültenle aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.