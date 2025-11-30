Eskişehir'de Kışta Ayakkabı Tercihi: Nubuk ve Deri Öne Çıkıyor

Eskişehir'de kışa hazırlık: Nubuk ve deri öne çıkıyor

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de sıcaklıklar düşerken, giyim ve ayakkabı tercihleri değişti. Eskişehir Ayakkabıcılar Odası’nın eski başkanı Nejat Madenoğlu, kış mevsiminde nubuk ve deri malzemeden yapılan ayakkabıların tercih edilmesini ve bakımın ihmal edilmemesini önerdi.

Kış için doğru materyal ve taban önerisi

Madenoğlu, soğuk havalarda spor ve bez ayakkabıların tercih edilmemesi gerektiğini belirterek, nubuk veya deri, altları kalın ve dişli tabanlı; iç astarı orta kalınlıkta bot modelleri tavsiye etti. Bu tür modellerin hem ısıyı koruduğunu hem de kayma riskini azalttığını söyledi.

"Estetik kaygılarla ince ayakkabılar giyersek soğukta hem kayıp düşebilir hem de üşütebiliriz"

Ayakkabı bakımı uzun ömür sağlar

Ayakkabı bakımına dikkat çekerek, deri, nubuk ve süet ayakkabıların özel boyalarıyla boyanması, cilalanması ve düzenli bakımının önemine vurgu yaptı. Nemlenen veya ıslanan ayakkabıların mutlaka kalıplar içinde muhafaza edilmesi gerektiğini belirtti.

"Bakımları yaparsak ayakkabımız da bize uzun yıllar hizmet edecektir. Vatandaş ayakkabıyı alıp bir kere giydikten sonra bir köşede bırakıyor. Boyanmayan, bakımı yapılmayan ayakkabımız kaloriferli ortamlarda kuruyor. Tekrar giyildiği zaman sertleşiyor ve yaraya sebep oluyor. Deri ayakkabılar kesinlikle makineye atılmamalıdır"

Ayrıca dikkat edilmesi gerekenler: Nemli ayakkabıları kalıplarda kurutun, aynı ayakkabıyı 3-5 gün üst üste giymekten kaçının ve deri ürünleri makineye atmayın.

