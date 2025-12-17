DOLAR
Eskişehir’de Kızını ve Torununu Öldüren Zanlıya 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet

Eskişehir'de kızı Merve ve 7 yaşındaki torunu Ata Alp’i öldüren Osman Nuri Keskin’e indirim uygulanmadan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 18:48
Mahkeme Kararı

Eskişehir 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Adana’dan gelerek kızı Merve Karabaş (31) ve 7 yaşındaki torunu Ata Alp Karabaş'ı sokak ortasında silahla vurarak öldüren Osman Nuri Keskin (60) hakkında kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanığa "Tasarlayarak Kadın Olan Alt Soyuna Karşı Kasten Öldürme" ve "Çocuk Olan Alt Soyuna Karşı Kasten Öldürme" suçlarından 2 kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca sanığa ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan 2 yıl 6 ay hapis ile 80 gün adli para cezası verildi. Mahkeme, cezalarında herhangi bir indirim uygulamadı.

Minik Ata Alp’in olay yerinde kalan gözlüğü ve diğer eşyalarının mirasçılarına verilmesine karar verildi.

Tanık Beyanları ve Sanığın Savunması

Duruşmada SEGBİS ile tanık sıfatıyla dinlenen Adana Seyhan ilçesi sakini Gülcan İ. (56), sanığın bir hafta öncesinde, "Kızımı ve damadımı öldüreceğim torununu da kaçıracağım" şeklinde beyanlarda bulunduğunu aktardı. Gülcan İ., olaydan önce sanığı uyarmaya çalıştığını, ancak Eskişehir’e gideceğinden haberinin olmadığını söyledi.

Son sözünde savunma yapan sanık Osman Nuri Keskin ise tanık beyanlarını reddetti ve "Kesinlikle tasarlayarak böyle bir eylem yapmadım" diyerek pişmanlık beyanında bulundu.

Aile ve Avukatın Açıklamaları

Aile avukatı Hediye Gökçe Baykal, karar sonrası yaptığı açıklamada, mahkemenin indirim uygulamamasına vurgu yaparak, "2 kayıp, 2 giden can var. Biri kadın biri çocuk; sevinçli değiliz ama teselli bulduk" dedi. Baykal, dosyada tasarlamaya ilişkin deliller bulunduğunu ve istinaf sürecinde de kararın benzer şekilde korunacağını değerlendirdiklerini belirtti.

Kayıpların yakınları da karar sonrası duygularını paylaştı. Kayınbaba Rafet Karabaş, "En ağır cezayı aldığını düşünüyorum" derken, babaanne Gülhan Karabaş duygularını dile getirdi ve teşekkür etti.

Olayın Geçmişi

Olay, 13 Haziran 2024 tarihinde Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, Adana'dan Eskişehir'e gelen Osman Nuri Keskin, kızı Merve Karabaş ve torunu Ata Alp Karabaş'ı tabancayla vurarak öldürdü. Zanlı olayın ardından yakalanıp adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

