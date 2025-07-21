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Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Araç Site Bahçesine Düştü

Eskişehir Odunpazarı'nda, kontrolden çıkan otomobilin site bahçesine düşmesi sonucu anne ve kızı yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 19:05
Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Araç Site Bahçesine Düştü

Olayın Detayları

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Vadişehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kontrolden çıkan bir otomobil site bahçesine düştü. Otomobilin sürücüsü A.Ç. idaresindeki 26 AIC 824 plakalı araç, Özlem Caddesi üzerinde seyir halindeyken aniden kontrolden çıkarak bir sitenin bahçesine düştü.

Yaralılar ve Müdahale

Devrilen otomobil, bahçede park halindeki bir karavana çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü A.Ç. ile 14 yaşındaki kızı N.Ç., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü Tanıklarının Açıklamaları

Olayın görgü tanıklarından Alper Kuşar, konu hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, anne ve kızının araçtan kendi imkanlarıyla çıktığını ifade etti. Kuşar, "Anne ve kızının sağlık durumları gayet iyiydi. Karavanda küçük bir zarar oluştu, onun dışında bir şey yok. Burası yaklaşık 5 metre yüksekliğinde" dedi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kontrolden çıkıp site bahçesine düşen otomobildeki anne ile...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kontrolden çıkıp site bahçesine düşen otomobildeki anne ile kızı yaralandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kontrolden çıkıp site bahçesine düşen otomobildeki anne ile...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kontrolden çıkıp site bahçesine düşen otomobildeki anne ile kızı yaralandı.

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