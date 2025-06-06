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Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Otobüs Tramvay Durağına Çarptı

Eskişehir'de sürücüsü fenalaşan otobüs, tramvay durağındaki bir kişiyi yaraladı. Sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 14:23
Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Otobüs Tramvay Durağına Çarptı

Eskişehir'de Otobüs Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sürücüsü fenalaşan bir belediye otobüsü, tramvay durağına çarparak bir kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kaza Detayları

Kurtuluş Mahallesi Alaeddin Caddesi'nde seyreden 26 GA 289 plakalı halk otobüsü, Elif E. tarafından yönetiliyordu. Sürücünün aniden fenalaşması sonucu otobüs kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki tramvay durağına çarparak, durakta bekleyen Z.P. isimli bir kişiyi yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve ESTRAM yetkilileri hemen kaza yerine sevk edildi.

Yaralı Z.P. ambulansla hastaneye kaldırılırken, fenalaşan otobüs sürücüsü Elif E.'nin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Tramvay Durağında Hasar

Kaza neticesinde hasar gören tramvay durağı, ilgili ekipler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkan belediye...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkan belediye otobüsünün çarptığı tramvay durağındaki kişi yaralandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkan belediye...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkan belediye otobüsünün çarptığı tramvay durağındaki kişi yaralandı.

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