Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yüz binlerce vatandaşın rahat bir bayram geçirmesi için önemli bir hamle gerçekleştirdi. Bu yıl, kurban kesimleri tamamen ücretsiz ve kontrollü olarak yapılacak.

Kurbanlık Kesim Alanları Hazır

Küçükbaş hayvanların kesim işlemleri, Emek Mahallesi 2. Arabacılar Caddesi'ndeki Fen İşleri Şantiyesi'nde özel olarak kurulan kesim alanında gerçekleştirilecek. Kesim sürecinin sorunsuz geçmesi için gerekli tüm önlemler alındığı ve kesim alanında veterinerek hekimler ile din görevlilerinin de görev yapacağı bildirildi.

Kurbanlıklar İçin Her Şey Hazır

Kurban kesim alanında, uzman kasaplar, temizlik personeli, düzeni sağlayacak zabıta ekipleri ve güvenliği temin edecek güvenlik görevlileri de hizmet verecek. Ayrıca, kesim sırasında hijyenik bir taşınma için poşet dağıtımının da yapılacağı belirtildi.

Randevular Açıldı

Odunpazarı Belediyesi’nin sunduğu bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların randevu alması gerekmektedir. Randevular, Odunpazarı Belediyesi Halk Masası üzerinden kolaylıkla alınabilir.

Odunpazarı Belediyesi’nden Kurbanlık Açıklaması

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı, dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Belediyemiz, vatandaşlarımızın bu mübarek bayramı en iyi koşullarda geçirebilmeleri için gerekli tüm önlemleri aldı. Ücretsiz kesim hizmetimizle hem bütçelerine katkı sağlamak hem de hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirmelerini amaçlıyoruz" dedi.