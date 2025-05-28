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Eskişehir'de Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimi

Eskişehir'de Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 11:07
Eskişehir'de Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimi

Eskişehir'de Fiyat ve Etiket Denetimi Yapıldı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde Eskişehir'deki marketlerde kapsamlı bir fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kentteki marketlerdeki reyonlarda yer alan ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını dikkatle karşılaştırdı.

Denetimler sırasında, marketlerdeki ürünlerin son üç aylık alış ve satış fiyatları da incelendi. Eskişehir Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından temel gıda ve ihtiyaç maddelerine yönelik fahiş fiyat denetimlerinin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Denetimlerin Detayları

Kürkçü, denetimlerin odak noktalarını şöyle sıraladı:

  • Ürünlerde fiyat etiketi olup olmadığına,
  • Etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farkların kontrolüne,
  • Etiket üzerindeki birim fiyatı ve ürün fiyatının son değişim tarihlerinin takibine.

Ayrıca, son 2-3 ay içerisindeki fiyat hareketleri ile güncel fiyatların karşılaştırılması yapıldığında anormallikler tespit edilirse, bu durum Bakanlığın Haksız Fiyat Artışı Kurulu'na yönlendiriliyor. Burada gerekli değerlendirmeler yapılarak idari yaptırımlar uygulanıyor.

Meyve ve sebze reyonlarında ise ürünlerin menşei ve geliş fiyatı bilgileri, hal kayıt sistemi üzerinden kontrol ediliyor. Bu denetimlerin yalnızca tüketicilerin değil, aynı zamanda dürüst esnaf ve tacirlerin haklarını korumaya yönelik olduğunu vurgulayan Kürkçü, vatandaşların sorunlar karşısında Alo 175 Tüketici Hattı, Haksız Fiyat Artışı Mobil Uygulaması ya da Ticaret İl Müdürlükleri üzerindeki her türlü şikayette bulunabileceklerini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde Eskişehir'deki marketlerde fiyat ve etiket...

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde Eskişehir'deki marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kentteki marketlerde yaptıkları denetimlerde reyonlardaki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde Eskişehir'deki marketlerde fiyat ve etiket...

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde Eskişehir'deki marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kentteki marketlerde yaptıkları denetimlerde reyonlardaki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

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