Eskişehir'de Kurye ve Yara Bandı: 50 TL'lik Sıcak Hediyeleşme

Yerden bulunan para, zincirleme bir iyiliğe dönüştü

Eskişehir'de yaşanan anlamlı anlar, bir vatandaşın yerde bulduğu 50 TL'yi bir kuryeye uzatmasıyla başladı. Vatandaş parayı verirken kuryeye "Çay iç" dedi.

O anlar Tepebaşı İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde gerçekleşti. En başta parayı almayı reddeden kurye, vatandaşın ısrarı üzerine "Bir çay iç" sözünü duyduktan sonra teklifi geri çeviremedi.

Kuryenin yola devam etmesinin ardından olay zinciri Eskibağlar Mahallesi'ndeki bir ara sokakta sürdü. Kurye, aldığı 50 TL'yi sokakta karşılaştığı ihtiyaç sahibi kadına verdi. Kadın da karşılık olarak satmaya çalıştığı yara bandı'nı hediye etti.

Bu sıra dışı hediyeleşme, kurye tarafından taşıdığı kask kamerasına yansıdı. Görüntüler kısa sürede yayılarak sosyal medyada büyük beğeni topladı; olay, içerik üreticiliği yapan kuryenin hesabında paylaşıldı.

Basit bir jestin, nasıl sıcak bir dayanışmaya dönüştüğünü gösteren görüntüler, izleyenlerin takdirini kazanırken Eskişehir sokaklarında yaşanan insani anlara dair etkileyici bir örnek oluşturdu.

