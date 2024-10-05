Eskişehir'de Kuyumcu Dolandırıcılığı: 25 Milyon Lira Değerinde Altınlar Kayboldu

Eskişehir'de Kar Vaadiyle Dolandırıcılık Olayı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 25 milyon lira değerindeki altınlarla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kuyumcu F.G. (45) gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Kuyumcu F.G., Arifiye Mahallesi Kuyumcular Sokak'taki dükkanında, yaklaşık 30 müşterisine sattığı altınların kendisinde kalması halinde kar payı vereceğini vaat etti. Ancak, bir süre sonra dükkanını kapatarak kayıplara karışan F.G.'ye ulaşamayan mağdurlar, durumu hemen polise bildirdi.

Polisin İpuçları ve Yakalanma Süreci

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takipler sonucunda F.G.'nin Çorlu ilçesine gittiğini tespit etti. Burada bir evde gizlendiği belirlenen kuyumcu, polis ekiplerince yakalanarak Eskişehir'e geri getirildi.

Yasal Süreç Devam Ediyor

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, polis ekipleri dolandırıcılıkla elde edilen altınlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, sattığı altınları emanet alıp kar vaadinde bulunduğu müşterilerini dolandırdığı öne sürülen kuyumcu gözaltına alındı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, sattığı altınları emanet alıp kar vaadinde bulunduğu müşterilerini dolandırdığı öne sürülen kuyumcu gözaltına alındı.