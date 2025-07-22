Eskişehir'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Eskişehir'de Yangın Alarmı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına yönelik müdahale başladı. Henüz nedeni bilinmeyen yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Hızla Ekipler Sevk Edildi

Yangın ihbarı üzerine, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, durumu kontrol altına almak için hem hava hem de kara yardımıyla hızlı bir şekilde müdahale ediyor.

Yangının söndürülmesi için tüm yoğun çaba gösteriliyor. Bölgedeki durumla ilgili güncel bilgilere ilerleyen saatlerde ulaşılması bekleniyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.