DOLAR
40,42 -0,08%
EURO
47,35 -0,18%
ALTIN
4.401,36 0,22%
BITCOIN
4.786.780,16 -1,18%

Eskişehir'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Büyükyayla Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 11:45
Eskişehir'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Eskişehir'de Yangın Alarmı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına yönelik müdahale başladı. Henüz nedeni bilinmeyen yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Hızla Ekipler Sevk Edildi

Yangın ihbarı üzerine, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, durumu kontrol altına almak için hem hava hem de kara yardımıyla hızlı bir şekilde müdahale ediyor.

Yangının söndürülmesi için tüm yoğun çaba gösteriliyor. Bölgedeki durumla ilgili güncel bilgilere ilerleyen saatlerde ulaşılması bekleniyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Deniz Feneri Derneği Gazze'ye Kurbanlık Konserve Gönderiyor
2
Bursa'da Çetkinler Suç Örgütü Operasyonu: 19 Zanlı Yakalandı
3
CHP, Proje Okul Yönetmeliği'nin İptali İçin Danıştay'a Başvurdu
4
Şırnak'ta Taşlı Araziler Tarıma Kazandırılıyor, Köy Yolları Asfaltlanıyor
5
Eskişehir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
6
Muş'ta Tarihi Murat Paşa Camisi Yeniden İbadete Açılıyor
7
Beyoğlu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 9 Araç Karıştı

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Açıklandı: 3 Milyon Sürücü Riskte!

Ankara'da Toplu Taşımada Komisyon Ücreti Kaldırıldı!

KKTC'de Asgari Ücrete Yüzde 17.79 Zam! Yeni Rakamlar Açıklandı

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek