Eskişehir'de Otomobil Çarpması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, Gazipaşa Mahallesi Sarıcakaya Caddesi'nde meydana gelen facia, mahalle sakinlerini derinden üzdü. Olayda, yürüyen E.C'ye hızla gelen bir otomobil çarptı. Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobilin çarpması sonucunda yaşanan kazada, E.C ciddi yaralandı.

Olayın hemen ardından, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, E.C.'yi ambulansa alarak Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen E.C. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın Nedenleri Araştırılıyor

Yetkililer, kazanın nedenlerini araştırmak üzere çalışmalar başlatırken, sürücünün tespit edilmesi için de geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor. Olayla ilgili daha fazla bilginin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.