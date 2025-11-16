Eskişehir'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Eskişehir Batıkent'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi hafif yaralandı; yaralılar hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 19:09
Eskişehir'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay Yeri

Kaza, Batıkent Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı ve Aydınlar Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AT 088 plakalı otomobil bulvar üzerinde ilerlerken, Aydınlar Sokak'tan caddeye çıkmaya çalışan 26 AJK 595 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Müdahale ve Hastaneler

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, 4'ü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

