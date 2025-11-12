Eskişehir'de pancar yüklü tır polisin 'Dur' ihtarına uymadı, fabrikada yakalandı

Eskişehir'de 26 ZH 787 plakalı pancar yüklü tır, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı; Şeker Fabrikası yükleme alanında yakalandı, aşırı tonaj şüphesi üzerine inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 15:55
Eskişehir'de pancar yüklü bir tır, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak trafiği tehlikeye düşürdü ve kaçmaya çalıştı.

Olay, Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası pancar alım bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 26 ZH 787 dorse plakalı pancar yüklü tır, Eskişehir - Ankara karayolu üzerinden Eskişehir istikametine ilerlerken uygulama noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymadı.

Trafiği tehlikeye düşürerek kaçan tır, arkasından gelen polis araçlarının takibiyle Şeker Fabrikası yönüne doğru hareket etti. Kısa süre sonra fabrikanın pancar yükleme alanında tır ve sürücüsü yakalandı.

Sürücünün aşırı tonaj nedeniyle polisten kaçtığından şüpheleniliyor; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

