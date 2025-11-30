Eskişehir'de Solunum Problemiyle Gelen İlk Sinir Kılıfı Tümörü Başarıyla Çıkarıldı

Prof. Dr. Vural Fidan, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde solunum sorunu ile başvuran Figen Kayhan'daki nadir sinir kılıfı tümörünü 45 dakikalık ameliyatla çıkardı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 10:08
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, 47 yaşındaki Figen Kayhan yaklaşık üç yıldır süren ağrı, diş eti şişliği ve solunum problemleri sonrası tedavi edildi. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Vural Fidan tarafından yapılan ameliyatta, nadir görülen sinir kılıfı tümörü başarıyla çıkarıldı.

Tanı ve Başvuru

İki çocuk annesi Figen Kayhan, diş etinde şişlik, şiddetli ağrı ve özellikle uyku sırasında ortaya çıkan tıkanıklık şikayetleriyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu, Kayhan'da nadir bir tanı olan sinir kılıfı tümörü saptandı.

Operasyon Detayları

Prof. Dr. Vural Fidan, 'Hastamızın alt çenesindeki şişlikten dolayı bu şikayetlerin olduğunu değerlendirdik. Akabinde biyopsi sonucu, çok çok nadir olan çene siniri tümörü olarak geldi. Yapmış olduğumuz ameliyatta, o dokuyu tümüyle temizleyerek hastamızın şikayetlerinin düzelmesini sağlama imkanı bulduk' dedi.

Operasyon sırasında alt çene otomatik ekartörlerle açılarak çene içindeki sinir kılıfı görüntülendi ve sinire zarar vermeden temizlendi. Cerrahi işlem yaklaşık 45 dakika sürdü ve içerideki yaklaşık 5 santimetrelik kitle çıkarıldı. Prof. Dr. Fidan, çevre dokuların, damar-sinir paketleri ve tükürük kanallarının korunmasına özen gösterildiğini, herhangi bir komplikasyon yaşanmadığını belirtti.

Uzman, ayrıca bu tanının dünyada yayınlanmış 19’uncu vaka olduğunu ve bu hastanın solunum problemiyle gelen ilk vaka olarak bilindiğini vurguladı.

Hastanın İfadesi

Figen Kayhan, 'Dişimde bir et vardı, büyüme yaptı. Korktum, doktoruma başvurdum ama bir netice bulamadım. Birkaç yere daha gittim. Prof. Dr. Vural Fidan doktorumu önerdiler. Allah doktorumdan razı olsun, iyi bir ameliyat oldum. Korktuğum başıma gelmedi. Her gün şişlik ve ağrım oluyordu, çok stresliydim. Şükürler olsun ki doktorum beni kurtardı. Yaklaşık 3 senedir bu hastalık ile uğraşıyordum' diyerek tedavi ekibine teşekkür etti.

Hastanın operasyon sonrası taburculuğu sağlandı ve tedavi ekibi ile Prof. Dr. Vural Fidan'a teşekkür edildi.

