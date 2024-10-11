Eskişehir'de Sosyal Medya Yayıncısına Tutuklama

Eskişehir'de Müstehcenlik Suçlamasıyla Tutuklama

Eskişehir'de bir çevrim içi sohbet platformunda, müstehcenlik suçu işlediği öne sürülen sosyal medya yayıncısı G.D. (22) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, genç yayıncının canlı yayınlarda küçük yaştaki kız çocuklarına yönelik müstehcen içerikler sunduğunu tespit etti. Bu gelişmenin ardından polis, G.D.'yi evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen G.D., yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, G.D.'nin canlı yayınlarından birinde, şehit çocuğu olduğu iddia edilen bir bireye hakaret ettiği de bildirildi.

Eskişehir'de bir çevrim içi sohbet platformunda "müstehcenlik" suçu işlediği iddiasıyla yakalanan sosyal medya yayıncısı tutuklandı.

Eskişehir'de bir çevrim içi sohbet platformunda "müstehcenlik" suçu işlediği iddiasıyla yakalanan sosyal medya yayıncısı tutuklandı.