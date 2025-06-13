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Eskişehir'de Tüfekle Banka Soymaya Teşebbüs: Zanlı Yakalandı

Eskişehir'de banka çalışanını tüfekle tehdit eden zanlı S.T., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 16:20
Eskişehir'de Tüfekle Banka Soymaya Teşebbüs: Zanlı Yakalandı

Eskişehir'de Tüfekle Tehdit Eden Zanlı Gözaltına Alındı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde gerçekleştirilen bir banka soygunu girişimi, alışılmışın dışında bir seyir izledi. Olay, Uluönder Mahallesi'nde bulunan bir banka şubesinde gerçekleşti. 56 yaşındaki S.T., bankada kredi çekmek istediğini ifade ederek tüfeğiyle banka görevlisine tehditte bulundu.

Olayın Gelişimi

S.T., önceki gün 41 UE 595 plakalı aracıyla bankanın arkasındaki Halis Sokak'a geldi. Araçtan inen zanlı, yanında getirdiği pompalı tüfeğiyle bankaya girdi ve çalışma alanındaki görevlilere hedef aldı. Müşterilerin durumu fark etmesi üzerine hemen polisi aramasıyla, olay yerine harekete geçildi.

Kısa süre içinde bankaya ulaşan polis ekipleri, S.T.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Zanlı, sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürüldü.

Tanıkların Gözlemleri

Olay anına tanık olan Ahmet Tut, S.T.'yi aracını düzgün park etmesi konusunda uyardığını ve zanlının panik halinde olduğunu dile getirdi. İlgili sokakta bulunan bir diğer iş yeri çalışanı Şengül Kocabıçak ise dışarı çıktıklarında polisin şüpheliyi yere yatırmış olduğunu aktararak, "'Borcum çok, para verin' diye bağırıyordu. O esnada kalabalık bir grup vardı ve polisin elinde tüfek bulunduğunu gördük," dedi.

Olay sonrası, S.T.'nin park halindeki aracı da inceleme için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şu an şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde girdiği bankada kredi çekmek istediği iddia edilen şüpheli...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde girdiği bankada kredi çekmek istediği iddia edilen şüpheli, tüfekle tehditte bulununca polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde girdiği bankada kredi çekmek istediği iddia edilen şüpheli...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde girdiği bankada kredi çekmek istediği iddia edilen şüpheli, tüfekle tehditte bulununca polis ekiplerince gözaltına alındı.

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