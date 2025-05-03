Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Eskişehir'de sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeye devam eden Beylikova Belediyesi, yerel halkın yüzünü güldürecek bir uygulamaya imza atıyor. Her cuma günü, Beylikova'ya bağlı 21 kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar, ilçe merkezine ulaşımda büyük bir destek alacaklar. Bu hizmet sayesinde kırsalda yaşayan hemşehriler, ilçe merkezindeki geleneksel Cuma Pazarı'na ücretsiz ulaşım imkanı elde edecekler.

Ücretsiz Ulaşım Projesi Detayları

Beylikova'nın çeşitli kırsal mahallelerinde yaşayanların ilçe merkezine daha kolay ulaşabilmesi için hazırlanan proje, 7 farklı güzergah ile uygulanacak. Her güzergah, birden fazla kırsal mahalleyi kapsayacak şekilde planlandı. Servis araçları, her cuma sabahı saat 09:00 itibarıyla kırsal mahallelerden hareket edecek ve vatandaşları doğrudan ilçe merkezindeki pazar alanına yakın noktalara ulaştıracak.

Bu uygulama, özellikle dar gelirli vatandaşların yanı sıra yaşlı kadınlarımız ve şahsi aracı olmayan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidermekte yaşadığı zorlukları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Geri dönüş işlemleri de ücretsiz servislere dahil edilerek, vatandaşlar gün boyunca alışverişlerini yapabilecek, bankalar ve postaneler gibi kurumlarla işlerini halledebilecekler.

Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, bu yeni hizmetle ilgili yaptığı açıklamada, "Seçim sürecinde hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ücretsiz servis uygulaması, özellikle ilçedeki yaşlılarımızın ve aracı olmayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için atılmış önemli bir adımdır. Her cuma sabahı vatandaşlarımızın evlerinin önünden alınacak ve rahatça alışveriş yaparak, tekrar evlerine dönecekler," dedi.

Başkan Karabacak ayrıca, bu hizmetin hemşehrilere hayırlı olmasını diledi. Artık, Beylikova'daki kırsal mahallelerden ilçe merkezine ulaşım çok daha konforlu ve ekonomik olacak.