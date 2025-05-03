DOLAR
38,54 -0,02%
EURO
43,62 0,13%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.712.216,78 0,73%

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Beylikova'da her Cuma kırsal mahallelerdeki vatandaşlar için ücretsiz ulaşım hizmeti başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 12:41
Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Eskişehir'de sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeye devam eden Beylikova Belediyesi, yerel halkın yüzünü güldürecek bir uygulamaya imza atıyor. Her cuma günü, Beylikova'ya bağlı 21 kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar, ilçe merkezine ulaşımda büyük bir destek alacaklar. Bu hizmet sayesinde kırsalda yaşayan hemşehriler, ilçe merkezindeki geleneksel Cuma Pazarı'na ücretsiz ulaşım imkanı elde edecekler.

Ücretsiz Ulaşım Projesi Detayları

Beylikova'nın çeşitli kırsal mahallelerinde yaşayanların ilçe merkezine daha kolay ulaşabilmesi için hazırlanan proje, 7 farklı güzergah ile uygulanacak. Her güzergah, birden fazla kırsal mahalleyi kapsayacak şekilde planlandı. Servis araçları, her cuma sabahı saat 09:00 itibarıyla kırsal mahallelerden hareket edecek ve vatandaşları doğrudan ilçe merkezindeki pazar alanına yakın noktalara ulaştıracak.

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Bu uygulama, özellikle dar gelirli vatandaşların yanı sıra yaşlı kadınlarımız ve şahsi aracı olmayan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidermekte yaşadığı zorlukları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Geri dönüş işlemleri de ücretsiz servislere dahil edilerek, vatandaşlar gün boyunca alışverişlerini yapabilecek, bankalar ve postaneler gibi kurumlarla işlerini halledebilecekler.

Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, bu yeni hizmetle ilgili yaptığı açıklamada, "Seçim sürecinde hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ücretsiz servis uygulaması, özellikle ilçedeki yaşlılarımızın ve aracı olmayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için atılmış önemli bir adımdır. Her cuma sabahı vatandaşlarımızın evlerinin önünden alınacak ve rahatça alışveriş yaparak, tekrar evlerine dönecekler," dedi.

Başkan Karabacak ayrıca, bu hizmetin hemşehrilere hayırlı olmasını diledi. Artık, Beylikova'daki kırsal mahallelerden ilçe merkezine ulaşım çok daha konforlu ve ekonomik olacak.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'deki Çökme Olayında Yol Trafiğe Kapandı, İnşaat Mühürlenecek
2
Van'da Şiddetli Rüzgar Çatılara Zarar Verdi
3
TÜBİTAK Başkanı Aydın: TEKNOFEST, Gençlerin Hayallerine Ortak Oluyor
4
Akaryakıt Fiyatlarında Çifte İndirim Müjdesi: Pazartesi ve Çarşamba Dikkat!
5
Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı
6
İtalyan Terzi Raniero Mancinelli: Dördüncü Papa İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
7
Antalya'da Drift Atan Sürücüye 88 Bin Lira Ceza

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!