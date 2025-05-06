Eskişehir'de Ulaşımda Dönüm Noktası: Başkan Ünlüce'den Metrobüs İtirafı

Başkan Ünlüce’den Yeni Ulaşım Dönemi Müjdesi

Eskişehir halkının merakla beklediği metrobüs hattı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, yaptığı değerlendirmelerle dikkatleri üzerine çekti.

Ulaşım Vizyonu Açıklandı

Başkan Ünlüce, katıldığı televizyon programında, ekonomik zorluklara rağmen yürütülen projeler hakkında bilgiler vererek, kentsel dönüşüm, toplu ulaşımın modernizasyonu ve sosyal belediyecilik konularında iddialı adımlar atmayı planladıklarını ifade etti.

Eskişehir’e Metrobüs Müjdesi

Ünlüce, şehirde planlanan elektrikli otobüs projelerinin 2025 yılı hedefiyle hayata geçmeyi beklediğini ancak henüz ilgili bakanlıktan onay alınamadığını belirtti. Bu konuda umudunu kaybetmediğini vurgulayan Ünlüce, "Elektrikli otobüsü Eskişehir’e getirmeyi çok istemiştik ama olmuyor, hala bakanlıkta bekliyor," dedi.

Alternatif Çözüm: Metrobüs

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kampüsü'ne ulaşım sağlayan güzergah için modern bir toplu taşıma çözümüne duyulan gerekliliği hemen herkes bilmektedir. Başkan Ünlüce, alternatif ulaşım çözümü olarak düşünülen tramvay hattı için bazı engeller olduğunu belirtirken, metrobüsün de masada olduğunu ifade etti.

Hedef 2026: Metrobüs Eskişehir’de!

Tramvay projesinin gerçekleşmemesi durumunda metrobüs projesinin devreye gireceğini açıklayan Ünlüce, "Tramvay götürebilirsek götüreceğiz, götüremezsek metrobüsle çözeceğiz. 2026 yılında Eskişehir metrobüsle tanışacak," dedi. Bu ifadeler, şehirde ulaşımın geleceği açısından büyük önem taşıyor.