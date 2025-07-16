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Eskişehir'de Yangın Kontrol Altına Alındı: Ormanlık Alanda Hasar Var

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. 2 hektar alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 17:15
Eskişehir'de Yangın Kontrol Altına Alındı: Ormanlık Alanda Hasar Var

Eskişehir'de Tarım Arazisinden Ormanlık Alana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangın, ilçeye bağlı Uludere Mahallesi yakınlarındaki bir tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle hızla civardaki ormanlık alana sıçraması üzerine yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı.

Yangınla mücadelede 2 itfaiye aracı, 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve bir helikopter kullanıldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 2 hektarlık bir alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ise yetkililer tarafından araştırılıyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

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