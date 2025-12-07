Eskişehir'de Yılbaşı Alışverişinde LED ve Kutu Oyunları Talebi Artıyor

Eskişehir'de yılbaşı alışverişinde hareketlilik

Eskişehir’de yılbaşı öncesi hediyelik eşya, kutu oyunları ve süsleme malzemelerine olan ilgi arttı. Yeni yıla kısa süre kala çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Esnafın gözlemi: LED ve aile oyunlarına ilgi yüksek

Taleplerin geçmiş yıllara göre değişkenlik gösterdiğini belirten esnaf Cengiz Kurutepe, özellikle LED aydınlatma ürünleri ve kutu oyunlarına yönelik ilginin yoğun olduğunu aktardı.

"Şu an işletmemizde en çok talep gören ürün grubunu hediyelik malzemeler oluşturuyor. Müşterilerimiz yoğunlukla hediye poşetleri, hediye çantaları ve bunların yanında parfüm çeşitlerini tercih ediyor" dedi.

"Çam ağaçları ve ağaç süsleri satışlarımız da aynı oranda arttı. Bu sene geçmiş yıllara kıyasla dikkat çeken en önemli detay ise LED lamba taleplerindeki artış oldu. Vatandaşların hem aydınlatma ürünlerine hem de aile oyunlarına ilgisi büyük" diye konuştu.

CENGİZ KURUTEPE, ÖZELLİKLE LED AYDINLATMA ÜRÜNLERİNE VE KUTU OYUNLARINA İLGİNİN YOĞUN OLDUĞUNU AKTARDI.