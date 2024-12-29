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Eskişehir'de Yılbaşı Etkinliklerine Zarar Veren Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de yılbaşı etkinlikleri alanına zarar veren şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 19:29
Eskişehir'de Yılbaşı Etkinliklerine Zarar Veren Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de Yılbaşı Etkinliklerine Zarar Verildi

Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesi'ne ait yılbaşı etkinlikleri için oluşturulan alışveriş ve konser alanına zarar veren şüpheli B.Ö., tutuklandı. 27 Aralık Cuma sabahı alkollü olarak belirtilen bölgelere girerek, pazar alanındaki masa ve sandalyelere, süsleme malzemelerine kasten zarar verdi.

Olayın Detayları ve Yakalanma Süreci

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, B.Ö.'nün Paşa Mahallesi Erler Sokak ile Hicri Sezen Parkı'ndaki etkinlik alanına girdiği ve burada Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü büstleri önünde 'putların hepsini yıkacağız' şeklinde bağırarak kamu düzenini bozduğu belirtildi. Emniyet görevlileri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda B.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Hukuki Süreç ve Tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmasının ardından Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret, kamu malına zarar verme ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından tutuklandı. Bu olay, hem yerel halk hem de yetkililer tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesi tarafından yılbaşı etkinlikleri için kurulan alışveriş ve...

Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesi tarafından yılbaşı etkinlikleri için kurulan alışveriş ve konser alanındaki malzemelere zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesi tarafından yılbaşı etkinlikleri için kurulan alışveriş ve...

Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesi tarafından yılbaşı etkinlikleri için kurulan alışveriş ve konser alanındaki malzemelere zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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