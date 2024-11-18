Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 30 Yaralı

Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Devrildi

Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Olay, Ömer Yeşilyurt (43) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 16 BGZ 569 plakalı yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu gerçekleşti.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Kaza ihbarı üzerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yapılan ilk belirlemelere göre yolculardan Nihat Yüceler (56) hayatını kaybetti.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Alanya-Bursa seferini gerçekleştiren otobüste şoför ve muavin dahil toplam 44 kişi bulunduğu öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.