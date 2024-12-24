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Eskişehir'de Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de bir depoda yıkım sırasında yüksekten düşen işçi, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 19:25
Eskişehir'de Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir iş yerinin deposunun yıkımı sırasında talihsiz bir kaza yaşandı. 75. Yıl Mahallesi OSB 2. Cadde'de meydana gelen olayda, Salih Kara isimli işçi, dengesini kaybederek çatıdan düşerek yaralandı.

Acil Müdahale ve Hastaneye Kaldırma

Düşme sonucunda yaralanan Kara'nın durumu, çevredekiler tarafından hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, üç çocuk babası olan Salih Kara’yı ambulans ile Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kara kurtarılamadı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi. İş kazası sonucu yaşanan bu üzücü olay, iş güvenliği konularındaki önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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